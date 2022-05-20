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Новости 19:56

Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации армии

фото ЗакС политика Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации армии

Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук не стал давать показания по делу о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ), рассказал 20 мая юрист Павел Чиков в своем Telegram-канале.

В подтверждение Чиков приложил снимок бумаги с написанным от руки текстом и подписью. "В соответствии со статьей 51 Конституции РФ от дачи показаний отказываюсь. Шевчук, 18 мая 2022 г.", — гласит написанное на листе.

"Юрий Юлианович чтит Конституцию и гарантированные ею права. Материал о дискредитации части тела верховного главнокомандующего вооруженными силами РФ движется из Уфы в Петербург", — прокомментировал фотографию Чиков и уточнил, что в Северной столице интересы Шевчука будет представлять Александр Передрук.

Сам Передрук в беседе с РБК заявил о намерении добиваться прекращения дела против фронтмена ДДТ. "Полагаю, в действиях моего доверителя нет никаких нарушений закона, нет состава административных правонарушений, и мы эту позицию будем в суде отстаивать, добиваться прекращения дела", — изложил он свою позицию.

Дело Шевчука будет рассматриваться в Дзержинском суде Петербурга, подтвердили в объединенной пресс-службе городских судов.

Накануне стало известно о выступлении Шевчука на концерте в Уфе, в ходе которого он отказался ставить знак тождества между Родиной и определенными частями тела президента, которые "надо все время мусолить, целовать". Итогом спича стало появление за кулисами силовиков и составление протокола по статье о дискредитации армии. Сегодня появилась информация о том, что СК может возбудить против Шевчука уголовное дело о фейках про армию.


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