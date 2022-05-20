Baza: СК может возбудить в отношении лидера ДДТ Шевчука уголовное дело о фейках про армию

Следственный комитет может возбудить уголовное дело о фейках про Вооружённые силы РФ в отношении фронтмена ДДТ Юрия Шевчука, информирует Baza.

СКР заинтересовался персоной музыканта после его недавнего высказывания о патриотизме, которое он сделал во время последнего концерта в Уфе.

Шевчук и ранее критиковал действия российский властей, а также "спецоперацию", которую Россия ведёт на Украине с 24 февраля. Впервые, напоминает Baza, с резким заявлением о ситуации музыкант выступил на концерте в Туле.

Следком в связи с этим решил проверить все высказывания лидера ДДТ на наличие в них состава статьи 207.3 УК РФ. Источник издания отметил, что решение о возбуждении дела якобы будет приниматься в Москве.

Напомним, ранее в Уфе на Шевчука составили протокол о дискредитации российской армии. Дело передали в суд Петербурга.