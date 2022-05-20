ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:40

Baza: СК может возбудить в отношении лидера ДДТ Шевчука уголовное дело о фейках про армию

фото ЗакС политика Baza: СК может возбудить в отношении лидера ДДТ Шевчука уголовное дело о фейках про армию

Следственный комитет может возбудить уголовное дело о фейках про Вооружённые силы РФ в отношении фронтмена ДДТ Юрия Шевчука, информирует Baza.

СКР заинтересовался персоной музыканта после его недавнего высказывания о патриотизме, которое он сделал во время последнего концерта в Уфе.

Шевчук и ранее критиковал действия российский властей, а также "спецоперацию", которую Россия ведёт на Украине с 24 февраля. Впервые, напоминает Baza, с резким заявлением о ситуации музыкант выступил на концерте в Туле.

Следком в связи с этим решил проверить все высказывания лидера ДДТ на наличие в них состава статьи 207.3 УК РФ. Источник издания отметил, что решение о возбуждении дела якобы будет приниматься в Москве.

Напомним, ранее в Уфе на Шевчука составили протокол о дискредитации российской армии. Дело передали в суд Петербурга.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама