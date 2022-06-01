"Все деньги пойдут детям-беженцам": Дмитрий Муратов выставляет свою Нобелевскую медаль на аукцион

В среду, 1 июня, в День защиты детей, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов объявил, что выставляет свою золотую Нобелевскую медаль на аукцион: все собранные средства он обещает направить на помощь детям-беженцам.

"Все вырученные деньги попадут детям-беженцам. Где бы они ни были: в странах Европы, в Украине или в России. Больше для мира чужих беженцев нет. Давайте попробуем сделать всё, чтобы у них сохранилось будущее", - объяснил свой поступок Муратов.

Торги будут проходить при поддержке аукционного дома Heritage на платформе аукционного дома HA.com. Завершится конкурс 20 июня - во Всемирный день беженцев - очными торгами в медиа-центре New York Times на Манхэттене. Собранные средства переведут в международной фонд ЮНИСЕФ.

Главред "Новой газеты" разделил Нобелевскую премию мира с филиппинской журналисткой Марией Ресса, преследуемой на родине из-за её публикаций о местных властях. Почётную награду журналисту вручили в декабре прошлого года.

Муратов уже перевёл часть премии в фонд "Круг добра", который помогает детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями.