Правительство Петербурга хочет повысить цену за социальный наем жилья

Парламент Петербурга 1 июля в первом чтении одобрил предложение губернатора города об увеличении платы за социальный наем жилья, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. О предложенных нормах рассказал представитель главы Петербурга в Законодательном собрании Константин Сухенко заявил, что эту плату не увеличивали с 2010 года.

По его словам, стоимость должна вырасти с 4,14 рублей до 10,83 рублей за метр. Это не такая большая финансовая нагрузка, считает Сухенко:

- Средняя квартира площадью 60 метров – было 250 рублей, будет, грубо говоря, 650 рублей. На фоне того платежа, который включает все жилищно-коммунальных услуги - порядка 6 тысяч 700 рублей, согласитесь, это не такая большая нагрузка финансовая.

При этом, будут использоваться различные коэффициенты, отметил представитель губернатора. Также он уточнил, что ряд людей освободят от платы. В пример Сухенко привел тех, кто занимает имущество, которые планируется расселить.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский отметил, что можно постараться найти деньги в бюджете, а не брать больше денег с людей. А лидер КПРФ в ЗакСе Роман Кононенко заявил, что сейчас и так непростая ситуация и что можно повременить с увеличением стоимости наема. Сухенко на это возразил, что вопрос откладывали уже 12 лет - пора бы и разрешить его.

София Саттарова