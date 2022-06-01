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Новости 19:43

За неделю в России сильнее всего подорожали картошка и конфеты

фото ЗакС политика За неделю в России сильнее всего подорожали картошка и конфеты

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю с 21 по 27 мая. Товары всех типов в среднем и не подорожали, и не подешевели в сравнении с предыдущей неделей. В свою очередь, с начала года инфляция остается на уровне 11,82%.

Из продовольствия наибольший рост в розничной цене показали картофель (+2,13%), конфеты (+1,27%), сухие молочные смеси для детского питания (+1,1%), яблоки и маргарин (+0,96%), лук (+0,95%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю огурцы (-12,28%), помидоры (-7,96%), капуста (-4,37%), яйца (-3,04%), свекла (-1,26%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали спички (+2,08%), зубная паста (+1,33%), туалетное мыло (+1,15%), стиральный порошок и зубные щетки (+0,62%).

На прошлой неделе Росстат зафиксировал процесс, обратный инфляции, - дефляцию на уровне 0,02%.


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