Вагоностроительный завод в Тихвине на месяц продлил паузу в работе

Администрация Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ) решила продлить до конца июня режим простоя, объявленный полмесяца назад, о чем пишет региональное издание 47news. По словам директора предприятия Евгения Кузьменко, сотрудников уже поставили в известность о том, что пауза в работе затягивается.

"Критическими для ведения непрерывной деятельности производства оказались два фактора — обеспеченность импортными деталями для кассетных подшипников и закупочная политика потребителей. Из-за подшипников встали все заводы. Вагон невозможно ни построить, ни отремонтировать", - рассказал он.

В течение двух уже прошедших недель простоя семи тысячам сотрудников обещали выплачивать две трети от их окладов. Те же условия сохранятся и в июне. По наблюдениям Кузьменко, рабочие в основной своей массе с пониманием отнеслись к трудностям, возникшим у градообразующего предприятия.