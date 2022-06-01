ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:56

Суд вернул фонду "Гуманитарное действие"* статус иноагента

фото ЗакС политика Суд вернул фонду "Гуманитарное действие"* статус иноагента

В Петербурге Третий кассационный суд счел незаконным исключение из реестра НКО-иноагентов фонда "Гуманитарное действие"* и отменил решение нижестоящей инстанции, вернув организации статус, которым ее наделил Минюст. Об этом сообщается на сайте "Общественного вердикта"**. По наблюдениям адвоката Максима Крупского, апелляционный суд демонстрировал больший профессионализм при погружении в предмет юридического спора.

"Суд же кассационной инстанции вынес свое решение за 5-7 минут, увидев сегодня на заседании наши возражения на кассационную жалобу оппонентов впервые. Это, на мой взгляд, красноречиво свидетельствует об отношении двух разных инстанций к судебному процессу", - считает защитник интересов фонда.

"Гуманитарное действие"*, впервые признанное иноагентом в декабре 2020 года, помогает людям, зависимым от наркотиков и инфицированным ВИЧ.

*Минюст внес "Гуманитарное действие" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес "Общественный вердикт" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама