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Муниципал 21:02

В МО "Ульянка" сообщили о единороссовском аналоге их законопроекта

фото ЗакС политика В МО "Ульянка" сообщили о единороссовском аналоге их законопроекта

Сразу два законопроекта, наделяющих местные администрации правом устанавливать парковочные столбики на внутридворовых территориях, внесли в Заксобрание Петербурга.

Совет МО "Ульянка" решил выступить со своей инициативой на заседании 19 мая. Через неделю в банке законопроектов на сайте городского парламента появился аналогичный документ, подготовленный депутатами ЗакСа от "Единой России" Всеволодом Беликовым и Алексеем Макаровым.

- Из ЗакСа нам звонили даже, сказали, что совершенно случайно такую же инициативу практически одновременно внесли депутаты, - рассказал ЗАКС.Ру замглавы "Ульянки" Павел Кондрашов.

Кондрашов допускает, что могло произойти совпадение, но считает его очень странным.

Депутат и глава Совета муниципальных образований города Беликов сообщил ЗАКС.Ру, что работа над их проектом велась уже давно. Главным инициатором, по его словам, был его коллега Макаров.

- Я не собираюсь ни с кем конкурировать, ни с каким МО "Ульянка", - сказал Беликов. - Понимаете, в чем дело, я всегда говорил органам местного самоуправления, что если они хотят что-то поменять – изъять или добавить – им стоит обратиться в Совет муниципальных образований. Вокруг же еще 110 муниципалитетов. Мы сразу всех опрашиваем и узнаем общую позицию. Это логичная, отработанная схема. Не понимаю, почему "Ульянка" так не сделала.

Более того, Беликов рассказал, что параллельно вопросом парковочных столбиков занимался еще один депутат: член фракции "Справедливая Россия – За правду" Андрей Алескеров. Его собираются сделать соавтором единороссовского законопроекта.


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