"В обозримой перспективе": В Кремле предположили, что "Прямая линия" с Путиным пройдёт после ПМЭФ

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков не исключил, что "Прямая линия" с Владимиром Путиным может состояться уже после Петербургского международного экономического форума, информирует РИА "Новости".

"У нас по-прежнему пока нет точных дат. Их предстоит определить. Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится", — заявил Песков.

В последний раз президентская "Прямая линия" прошла 30 июня 2021 года: тогда она длилась 3 часа 42 минуты. За это время Путин ответил на 68 вопросов граждан.

Напомним также, что Путин собирается лично выступить на площадке юбилейного, 25-го по счёту ПМЭФ, который состоится с 15 по 18 июня.