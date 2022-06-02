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Новости 10:59

Власти Петербурга ищут подрядчика для ремонта Рыбацкого моста

фото ЗакС политика Власти Петербурга ищут подрядчика для ремонта Рыбацкого моста

В Петербурге ищут подрядчика, который бы отремонтировал Рыбацкий мост, перекинувшийся через реку Славянку, пишет 78.ru, ссылаясь на данные портала госзакупок.

Победителю обещают заплатить 386,1 млн рублей. К работам следует приступить не позднее середины октября 2023 года. Определиться с подрядчиком чиновники намерены уже 28 июня.

Рыбацкий мост был возведён в 1957 году, последний раз работы на нём проводились с 1980-м. После этого, уже в 2000 году, его закрыли для транспорта, а через 17 лет признали аварийным.

Ремонт переправы необходим для создания альтернативного выезда с территории Усть-Славянки, чтобы разгрузить Шлиссельбургский проспект.


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