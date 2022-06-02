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Новости 13:38

КРТИ предложил петербуржцам самим выбрать место выхода из метро "Театральная"

фото ЗакС политика КРТИ предложил петербуржцам самим выбрать место выхода из метро "Театральная"

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры предложил горожанам самим определить место, где должен располагаться выход с будущей станции метро "Театральная": на странице ведомства "ВКонтакте" идет соответствующее голосование.

Свой выбор жители города на Неве могут оставить вплоть до 10:00 15 июня текущего года.

На выбор петербуржцам предложили три варианта и три облика выходов со станции: 1) это должен быть подземный вестибюль на Театральной площади; 2) подземный вестибюль на участке улицы Декабристов между домами №№ 37 и 39; 3) наземный вестибюль на улице Декабристов, 38.

Напомним, ранее стало известно, что срок открытия "Театральной" перенесли на 2026 год: сделано это было как раз из-за недовольства горожан возможностью строительства выхода на парковке перед Мариинским театром.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга


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