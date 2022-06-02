КРТИ предложил петербуржцам самим выбрать место выхода из метро "Театральная"

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры предложил горожанам самим определить место, где должен располагаться выход с будущей станции метро "Театральная": на странице ведомства "ВКонтакте" идет соответствующее голосование.

Свой выбор жители города на Неве могут оставить вплоть до 10:00 15 июня текущего года.

На выбор петербуржцам предложили три варианта и три облика выходов со станции: 1) это должен быть подземный вестибюль на Театральной площади; 2) подземный вестибюль на участке улицы Декабристов между домами №№ 37 и 39; 3) наземный вестибюль на улице Декабристов, 38.

Напомним, ранее стало известно, что срок открытия "Театральной" перенесли на 2026 год: сделано это было как раз из-за недовольства горожан возможностью строительства выхода на парковке перед Мариинским театром.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга