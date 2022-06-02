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Новости 13:47

Песков: Путин не намерен закрывать "окно в Европу"

фото ЗакС политика Песков: Путин не намерен закрывать "окно в Европу"

Президент Владимир Путин высоко ценит фигуру Петра Первого, а закрывать "окно в Европу" никто не планирует, приводит 2 июня ТАСС слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Если говорить о Петре I, Путин очень высоко ценит роль именно этой личности в истории нашей страны", - заявил журналистам Песков.

На вопрос о том, намерены ли российские власти "закрывать" прорубленное первым императором "окно в Европу", представитель Кремля ответил отрицательно. "Никто ничего закрывать не планирует", - заверил он.

При этом Песков счел нужным известить журналистов о том, что "Путин – глубокий знаток истории", который осведомлен о деятельности различных исторических деятелей. "Не только ему [Петру I] принадлежит целый ряд заслуг, а многим руководителям российского государства на протяжении всей истории. И всех их Путин очень хорошо знает", - поведал пресс-секретарь.

Ранее Песков допустил возможность проведения "Прямой линии" с президентом после Петербургского международного экономического форума. При этом он не смог назвать точных дат и лишь пообещал, что "в обозримой перспективе она состоится".


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