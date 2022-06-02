ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:58

Волонтёры помогут петербуржцам сориентироваться в изменениях маршрутов общественного транспорта

фото ЗакС политика Волонтёры помогут петербуржцам сориентироваться в изменениях маршрутов общественного транспорта

Днём ранее, 1 июня, в Петербурга начался второй этап транспортной реформы, в связи с чем в городе появились новые маршруты общественного транспорта, а часть старых были упразднены. Многие горожане пожаловались на недостаточное количество информации по данному вопросу, поэтому Смольный решил поставить на городские остановки волонтёров, которые помогут пассажирам сориентироваться.

Всего задействуют 200 волонтёров, узнать которых петербуржцы смогут по фирменному жилету СПб ГКУ "Организатор перевозок" и бейджу.

"Роль волонтеров очень важна. Люди смогут обратиться к ним за помощью, получить ответ на вопрос, нужную информацию и разъяснения. Благодарю волонтеров за их помощь", - высказался по случаю городской глава Александр Беглов.

Волонтёров отблагодарят, вручив им новую дизайнерскую модель "Подорожника".

В рамках второго этапа транспортной реформы в ряде районов Петербурга появятся 20 новых маршрутов автобусов, изменятся трассы движения 16 автобусов, закроется 1 социальный и 32 коммерческих маршрута.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама