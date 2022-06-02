Волонтёры помогут петербуржцам сориентироваться в изменениях маршрутов общественного транспорта

Днём ранее, 1 июня, в Петербурга начался второй этап транспортной реформы, в связи с чем в городе появились новые маршруты общественного транспорта, а часть старых были упразднены. Многие горожане пожаловались на недостаточное количество информации по данному вопросу, поэтому Смольный решил поставить на городские остановки волонтёров, которые помогут пассажирам сориентироваться.

Всего задействуют 200 волонтёров, узнать которых петербуржцы смогут по фирменному жилету СПб ГКУ "Организатор перевозок" и бейджу.

"Роль волонтеров очень важна. Люди смогут обратиться к ним за помощью, получить ответ на вопрос, нужную информацию и разъяснения. Благодарю волонтеров за их помощь", - высказался по случаю городской глава Александр Беглов.

Волонтёров отблагодарят, вручив им новую дизайнерскую модель "Подорожника".

В рамках второго этапа транспортной реформы в ряде районов Петербурга появятся 20 новых маршрутов автобусов, изменятся трассы движения 16 автобусов, закроется 1 социальный и 32 коммерческих маршрута.