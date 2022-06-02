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Страницу Максима Резника во "ВКонтакте" заблокировали из-за постов, "дестабилизирующих обстановку" в РФ

фото ЗакС политика Страницу Максима Резника во "ВКонтакте" заблокировали из-за постов, "дестабилизирующих обстановку" в РФ

Социальная сеть "ВКонтакте" по требованию Генпрокуратуры заблокировала доступ к личной странице бывшего депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника: сделано это было из-за того, что его посты якобы "расшатывали" обстановку внутри страны. Такой ответ экс-парламентарий получил от техподдержки соцсети.

"ВКонтакте", ссылаясь на Генпрокуратуру, уведомила Резника, что блокировка обоснована тем, что, по мнению надзорного ведомства, на его странице содержалась "недостоверная общественно значимая информация, направленная на дестабилизацию общественно политической обстановки в Российской Федерации".

Ранее Резник сообщал, что к его странице уже ограничивали доступ из-за поста 8 мая, в котором упоминался Владимир Путин, однако после того, как он был удалён, доступ восстановили. "Тогда убрали одну запись только", - пояснил политик в разговоре с ЗАКС.Ру.


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