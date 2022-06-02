Степашин заявил о работе по созданию в России альтернативы ЕСПЧ

Ассоциация юристов России приступила к созданию местного аналога Европейского суда по правам человека, сообщил 2 июня "Интерфакс" со ссылкой на главу организации Сергея Степашина.

"Мы сейчас запустили механизм создания рабочей группы, нас уже поддержали силовые структуры, администрация президента, <...> был доклад о серьезной работе по созданию альтернативного суда по защите прав человека", — объявил Степашин на совместном заседании президиума и правления организации.

При этом Степашин заявил, что Россия "правильно сделала", выйдя из-под юрисдикции ЕСПЧ, передает РИА "Новости". По мнению спикера, Европейский суд принимал решения, руководствуясь политическими интересами, а не юридическими нормами. Сам суд может быть организован в формате СНГ, БРИКС или же ЕАЭС, допустил Степашин.

В апреле Степашин высказался в пользу создания Евразийского суда по правам человека. Идею поддержали в Следственном комитете, попутно заявив, что "ЕСПЧ полностью дискредитировал себя, практикуя двойные стандарты и игнорируя вопросы защиты прав жителей Донбасса".