ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:52

Степашин заявил о работе по созданию в России альтернативы ЕСПЧ

фото ЗакС политика Степашин заявил о работе по созданию в России альтернативы ЕСПЧ

Ассоциация юристов России приступила к созданию местного аналога Европейского суда по правам человека, сообщил 2 июня "Интерфакс" со ссылкой на главу организации Сергея Степашина.

"Мы сейчас запустили механизм создания рабочей группы, нас уже поддержали силовые структуры, администрация президента, <...> был доклад о серьезной работе по созданию альтернативного суда по защите прав человека", — объявил Степашин на совместном заседании президиума и правления организации.

При этом Степашин заявил, что Россия "правильно сделала", выйдя из-под юрисдикции ЕСПЧ, передает РИА "Новости". По мнению спикера, Европейский суд принимал решения, руководствуясь политическими интересами, а не юридическими нормами. Сам суд может быть организован в формате СНГ, БРИКС или же ЕАЭС, допустил Степашин.

В апреле Степашин высказался в пользу создания Евразийского суда по правам человека. Идею поддержали в Следственном комитете, попутно заявив, что "ЕСПЧ полностью дискредитировал себя, практикуя двойные стандарты и игнорируя вопросы защиты прав жителей Донбасса".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама