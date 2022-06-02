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Новости 15:19

Роскомнадзор подтвердил блокировку некоторых сервисов VPN

фото ЗакС политика Роскомнадзор подтвердил блокировку некоторых сервисов VPN

Роскомнадзор в рамках закона о "суверенном" интернете ведет работу по ограничению доступа к ряду VPN-сервисов, включая Proton VPN, сообщило 2 июня ведомство в ответ на запрос "Интерфакса". Сами средства обхода блокировок являются угрозой, отметили в ведомстве.

"Согласно закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство", — приводит "Интерфакс" ответ Роскомнадзора.

Утром в четверг на сайте Proton VPN появилось сообщение о проблемах с подключением к сервису в России. В заявлении отмечалось, что причина затруднений лежит не в действиях компании, а, вероятнее всего, в попытках помешать подключению со стороны местных провайдеров и властей.

Ранее РКН обратился к Google с требованием удалить из магазина приложений браузер Tor.


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