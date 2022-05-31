РКН требует от Google удалить из магазина приложений браузер Tor

Роскомнадзор выпустил официальное заявление, в котором ведомство требует от американской IT-компании Google удалить из магазина приложений Google Play браузер Tor, позволяющий обходить блокировки сайтов на территории России. Чиновники ссылаются на решение Саратовского районного суда.

"Суд признал содержащуюся в Tor Browser информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, а также само программное приложение, позволяющее получить доступ к запрещенному контенту и способствующее совершению уголовных преступлений", - говорится в сообщении.

Отметим, что публичные споры РКН и Google, в том числе в судебном порядке, в течение последних месяцев случаются регулярно. В частности, российское ведомство раз за разом выражает протест в связи с блокировками официальных российских аккаунтов на YouTube. На прошлой неделе стало известно, что судебные приставы взыскали с Google оборотный штраф с выручки за 2020 год. Он составил 7,2 млрд рублей. Таким образом по состоянию на 26 мая IT-гигант погасил все свои долги перед российскими властями.