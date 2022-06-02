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Новости 15:39

Митянина заявила о резком скачке психических заболеваний у детей в Петербурге

фото ЗакС политика Митянина заявила о резком скачке психических заболеваний у детей в Петербурге

Петербургская уполномоченная по правам ребенка Анна Митянина заявила в эфире телеканала "78" о наблюдаемом в городе резком скачке психических заболеваний среди детей. Подобную ситуацию детский омбудсмен связала с условиями во время пандемии коронавируса.

"Абсолютно неприятная стилистика жизни была уготована, мы не знали, как жить запертыми в четырёх стенах, особенно если есть дети разного возраста, им нужно продолжать образование, они начинают болеть, уровень напряжения возрастает до такого состояния, что возрастает количество насилия в семьях", — заявила Митянина в эфире "Открытой студии".

"Плюс экономическое положение семей, когда лишились работы, большой процент обращений был от одиноких мам, которые не понимали, как себя вести без источника дохода. Это сказывалось на психоэмоциональном состоянии и качестве жизни детей", — отметила детский омбудсмен.

В результате, по словам Митяниной, рост напряжения спровоцировал увеличение числа психологических и психических, а вместе с ними и хронических заболеваний.

Ранее Митянина раскритиковала интернет за вседозволенность, которая якобы негативно сказывается на сознании детей.


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