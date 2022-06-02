На Украине в возрасте 21 года погиб военнослужащий из Сестрорецка

В пятницу, 3 июня, в Сестрорецке пройдёт прощание с 21-летним Егором Балякиным, который погиб на Украине 24 мая, сообщили в администрации Курортного района.

Балякина, родившегося в 2001 году, посмертно представили к ордену Мужества.

Уточняется, что молодого человека, жившего в Сестрорецке, отпоют в храме Казанской иконы Божьей Матери в Зеленогорске.

Напомним также, петербургское Заксобрание ранее сразу на двух внеочередных заседаниях приняло во втором и третьем чтениях законопроект об оказании помощи военнослужащим и нацгвардейцам, пострадавшим во время "спецоперации" на Украине, а также родственникам погибших бойцов.