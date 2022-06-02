С начала года в Петербурге на 42% сократилось производство автомобилей

В период с января по апрель 2022 года в Петербурге на 42,3% сократилось производство новых автомобилей, составив лишь 57,7% от от объёма за аналогичный период прошлого года, делится Петростат.

Кроме того, на 40% уменьшился объём ремонта и услуг монтажа, составив всего 60% от того же периода в 2021 году.

При этом в Петростате отметили, что кризис автопрома не существенно отразился на промышленном производстве, индекс которого за последние четыре месяца вырос на 6%. Речь идёт в основном о производстве пластмасс, пищевых продуктов и лекарств.

Напомним, что после начала военной "спецоперации" на Украине и первых введённых санкций в России приостановил работу ряд зарубежных автомобильных заводов. Это произошло именно из-за нехватки импортных деталей, явившейся следствием нарушения логистических цепочек. В частности, в Петербурге нынешней весной встали производства Nissan, Toyota и Hyundai.