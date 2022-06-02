Суд в Москве продлил арест бывшей замминистра просвещения Раковой

Тверской суд Москвы продлил до начала августа арест бывшей замминистра просвещения Марины Раковой, сообщило 2 июня ТАСС. Экс-чиновницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

"Тверским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), Раковой Марины Николаевны <...> до 6 августа 2022 года", — рассказали агентству в судебной пресс-службе.

Ракова была задержана в начале октября 2021 года, она проходит обвиняемой по уголовному делу о мошенничестве со средствами Фонда развития новых форм образования, которым ранее руководила. Кроме нее, фигурантами дела стали ректор Шанинки Сергей Зуев и исполнительный директор вуза Кристина Крючкова, а также бывшие сотрудники Раковой, включая ее гражданского мужа Артура Стеценко. За исключением признавшей вину Крючковой все они содержатся под арестом. Общую сумму нанесенного государству ущерба следствие оценивает в сумму свыше 50 миллионов рублей.