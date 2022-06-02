Около трети петербургских предприятий испытывают сложности из-за санкций

Вице-губернатор Алексей Корабельников заявил о том, что приблизительно 30% предприятий Петербурга столкнулись с трудностями из-за введенных санкций, передает 2 июня "Деловой Петербург". Такими сведениями чиновник поделился на заседании совета Петербургской торгово-промышленной палаты.

По словам Корабельникова, "на гребне волны" сейчас оказались предприятия, которые заблаговременно приложили усилия к тому, "чтобы максимально отойти от продукции иностранного производства". "В целом некоторое напряжение начинает спадать: по крайней мере скачки по ценам и по стоимости валюты уже устранены, ситуация стабилизировалась. Это позволяет нам говорить уже не только о тушении некоего пожара, но позволяет думать о стратегических вещах", — поведал собравшимся вице-губернатор.

По оценке Корабельникова, сейчас в городе наблюдаются проблемы с логистикой и производством, уточняет "ДП". "Нам нужно самим внимательно посмотреть на структуру производства, на то, что стратегически нужно для страны и для города, и подумать, <...> что мы будем развивать, а что развивать бесполезно и бессмысленно. Всё импортозаместить невозможно", — приводит издание слова вице-губернатора.

Ранее Петростат отчитался о сокращении на 42,3% с января по апрель 2022 года производства автомобилей в Петербурге.