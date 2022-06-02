ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:35

ФАС одобрила покупку российского бизнеса McDonald's

фото ЗакС политика ФАС одобрила покупку российского бизнеса McDonald's

Федеральная антимонопольная служба разрешила компании ООО "Клуб-Отель" приобретение 100% уставного капитала ООО "ДВРП" и ООО "Макдоналдс" у американской компании "Макдоналдс Корпорейшн", сообщило ведомство 2 июня.

Обе компании в сумме управляют 719 ресторанами сети McDonald's в России. В управлении "Клуб-Отеля" по франшизе сейчас находится 25 ресторанов под брендом McDonald's и 10 точек общепита под иными торговыми марками.

Согласно условиям сделки, продавец сохранит за собой право в течение 15 лет выкупить по рыночной цене свой российский бизнес обратно.

"По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг общественного питания. Она позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность системообразующей организации в пределах страны", — прокомментировали сделку в ФАС.

Ранее появилась информация о том, что 15 бывших ресторанов McDonald's откроются под новым брендом 12 июня.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама