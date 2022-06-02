ТАСС: Не менее 15 экс-ресторанов McDonald's начнут работать под новым брендом с 12 июня

Не менее 15 бывших ресторанов быстрого питания McDonald's вернутся к привычной деятельности под новым брендом начиная с 12 июня, информирует ТАСС, ссылаясь на источник. Ожидается, что в их числе будет старейшее кафе в РФ, расположенное на Пушкинской площади в Москве.

Поскольку бренд, под которым будет выходить продукция, будет новым, граждане не смогут лицезреть на её упаковках привычные жёлтые буквы М.

Уточняется, что "обновлённые" рестораны уже наладили контакты со своими бывшими поставщиками.

Города, в которых вновь начнут свою деятельность данные заведения общепита, пока не называются.

Ранее франчайзинговые McDonald’s обязали избавиться от любого упоминания своей "дочерней" компании в названиях блюд, а также на этикетках.

Как ресторанную сеть назовут, на данный момент неизвестно.

Ранее компания обращалась в Роспатент для регистрации брендов "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса". До этого руководство McDonald's объявило о продаже российской сети бизнесмену Александру Говору.