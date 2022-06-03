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Новости 10:22

Mash: Невзоров* подал заявку на получение украинского гражданства

фото ЗакС политика Mash: Невзоров* подал заявку на получение украинского гражданства

Петербургский публицист Александр Невзоров* и его супруга Лидия, находящиеся в эмиграции, подали заявление на получение украинского гражданства, о чем пишет издание Mash. В распоряжении редакции оказался скан документа украинского Министерства иностранных дел, датированный концом апреля. Отмечается, что по украинскому законодательству заявителей должны проверить на присутствие в списках Интерпола и иных международных организаций.

Напомним, что Невзоров* узнал о возбуждении против себя дела о фейках про армию (207.3 УК) в марте, когда находился на гастролях в Израиле, после чего решил не возвращаться в Россию. В течение весны его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. Публицист продолжает регулярно и резко критиковать военную спецоперацию РФ на Украине.

*Минюст внес Александра Невзорова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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