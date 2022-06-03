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Новости 11:30

Учредителя "Вечерних ведомостей" оштрафовали на 150 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС

фото ЗакС политика Учредителя "Вечерних ведомостей" оштрафовали на 150 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС

Суд в Екатеринбурге назначил штраф в размере 150 тысяч директору издания "Вечерние Ведомости" Гузель Аиткуловой, обвиненной в дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает региональный медиапроект It's My City. Медиаменеджер, считающая свое преследование сведением счетов силовиков с журналистами, намерена оспаривать судебное решение. По мнению стороны защиты Аиткуловой, суд не смог доказать какую-либо связь материалов дела с Вооруженными силами.

Дело возбудили из-за новости о приверженце пацифистских взглядов, местном художнике Леониде Черном, которого задержали нынешней весной и у которого нашли протестные стикеры. В публикации, вызвавшей претензии у полицейских, содержались фотографии этих наклеек. Примечательно, что самому художнику вменили ему в итоге не статью, связанную с дискредитацией армии, а уголовную статью о вандализме.


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