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Евросоюз ввел шестой пакет санкций против России

фото ЗакС политика Евросоюз ввел шестой пакет санкций против России

Евросоюз принял очередной, шестой по счету пакет санкций против России, следует из опубликованного 3 июня на сайте Совета ЕС заявления. Новые ограничения предполагают отказ от российской нефти и отключение нескольких крупных банков от SWIFT.

"ЕС принял решение запретить покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других продуктов нефтепереработки", — говорится в тексте заявления.

При этом для некоторых стран — членов ЕС сделают временное исключение, позволяющее импортировать трубопроводную нефть их России. Болгария и Хорватия временно получат льготы на импорт российской нефти по морю.

Также санкции предусматривают отключение от межбанковской системы SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка. Помимо этого, приостанавливается вещание трех российских телеканалов в ЕС — "России-24", "РТР-Планеты" и "ТВ Центра".

Кроме того, расширен список товаров и технологий, которые могут способствовать "технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России" — в него вошли 80 химикатов, которые могут быть использованы при производстве химического оружия. Также ЕС запретил предоставлять России бухгалтерские, пиар- и консультационные услуги и право использования облачных сервисов.

Накануне Минфин США обновил санкционный список, включив в него, среди прочих, виолончелиста Сергея Ролдугина, бизнесменов Алексея Мордашова и Года Нисанова, членов правительства и официального представителя МИД Марию Захарову.

Фото: pexels


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