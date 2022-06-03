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Новости 13:11

Голикова рассказала о росте количества безработных

фото ЗакС политика Голикова рассказала о росте количества безработных

В России продолжают фиксироваться структурные изменения в сфере занятости, сообщила 3 июня вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. В частности, в стране продолжает расти количество работников на неполной занятости. Кроме того, отмечено увеличение числа безработных и сотрудников в простое, отметила она.

Так, по словам Голиковой, за неделю с 23 по 30 мая в стране на 11,5 тысяч увеличилось количество официально зарегистрированных безработных, составив в итоге 686,4 тысячи граждан. Количество работников в простое выросло на 1,2 тысячи — до 131,9 тысячи человек, количество занятых неполный день или неполную неделю— на 2,7 тысячи, до 130,2 тысячи человек.

"В то же время продолжается рост числа вакансий на портале "Работа России". На сегодняшний день соискателям доступно более 2,25 миллиона предложений о работе", — заявила Голикова. По словам вице-премьера, сейчас предложение на рынке труда превышает количество официально зарегистрированных безработных в 3,3 раза.

На прошлой неделе Голикова назвала "очень подвижной" ситуацию на рынке труда. По ее словам, с 16 по 23 мая численность безработных и работников в простое сокращалась, в то время как количество занятых неполный день росло.


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