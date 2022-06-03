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Новости 13:35

В список экстремистов включили экс-директора ФБК* Рубанова и продюсера "Навальный Live"

фото ЗакС политика В список экстремистов включили экс-директора ФБК* Рубанова и продюсера "Навальный Live"

Росфинмониторинг пополнил список физических лиц, признанных экстремистами и террористами, двенадцатью новыми позициями. Среди них обращают на себя внимание Роман Рубанов, который в 2014-2018 годах был директором ФБК*, а также 24-летний продюсер YouTube-канала "Навальный Live" Даниэль Холодный. Примечательно, что последний находится под следствием в рамках дела об экстремизме.

Telegram-канал "Осторожно, новости" при анализе новых экстремистов и террористов указал, что Ольга Школина в прошлом тоже была сторонницей оппозиционера Алексея Навального, который, в свою очередь, оказался в реестре Росфинмониторинга нынешней зимой.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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