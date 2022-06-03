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Новости 16:10

Ректору Шанинки Зуеву продлили арест еще на три месяца

фото ЗакС политика Ректору Шанинки Зуеву продлили арест еще на три месяца

Суд в Москве продлил срок пребывания в СИЗО 68-летнему ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву, передает "Интерфакс". Под арестом он пробудет как минимум до 7 августа. С прошлого года его преследуют по обвинению в мошенничестве.

Зуев проходит по так называемому "делу Раковой", возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой. По версии следствия, Зуев имеет отношение к хищению 21 млн бюджетных средств, выделенных по программе "Образование". При исполнении этого контракта Шанинка выступала в качестве субподрядчика. Другой криминальный эпизод, вменяемый пожилому ученому, связан с фиктивным трудоустройством сотрудников, ущерб от которого СК оценивает в 20 млн рублей.

За Зуева, испытывающего серьезные проблемы со здоровьем, неоднократно просили и поручались известные деятели науки и культуры, однако суд уже более полугода продолжает избирать для него самую строгую меру пресечения.


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