Кабаева и дети Пескова пополнили санкционный список ЕС

Евросоюз включил в своей обновленный санкционный список 65 физических и 18 юридических лиц, связанных с Россией, информация об этом опубликована 3 июня в официальном журнале ЕС.

Среди прочих, в список попали сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка и его дети Елизавета и Николай, глава совета директоров Национальной медиа-группы Алина Кабаева, сын бизнесмена Евгения Пригожина Павел, а также начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев и глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Кроме того, в черный список ЕС попали автопроизводители УАЗ и КАМАЗ, а вместе с ними "Татнефть-Нефтехим", Нижнекамский завод грузовых шин и другие предприятия.

Ранее стало известно о принятии ЕС шестого пакета санкций против России, подразумевающего, среди прочего, поэтапный отказ от российской нефти и отключение нескольких крупных банков от SWIFT.