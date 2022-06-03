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Новости 16:38

Дрозденко собрался выделять фермерам белорусскую технику в рамках "Ленинградского гектара"

фото ЗакС политика Дрозденко собрался выделять фермерам белорусскую технику в рамках "Ленинградского гектара"

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил 3 июня о намерении в два раза увеличить закупки белорусской сельхозтехники.

"Посмотрели три завода белорусской техники. По соотношению цена-качество беларусы уверенно чувствуют себя на рынке. Будем увеличивать закупки белорусской сельхозтехники с 15 до 30 %", — объявил глава региона в своем Telegram-канале.

Попутно Дрозденко сообщил о планах использовать белорусскую технику в региональной программе поддержки фермерства "Ленинградский гектар". "По прямому соглашению с производителями техники в дополнение к 3 га для начинающих фермеров будем предоставлять технику по специализации проекта", — пообещал он.

Дрозденко посетил с официальным визитом Белоруссию в составе делегации от Ленобласти. Накануне он сообщил о возможности предоставления республике портовых терминалов в Усть-Луге.

Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко


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