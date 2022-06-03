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Новости 17:06

Сооснователь "Яндекса" Волож покидает компанию после попадания под санкции ЕС

фото ЗакС политика Сооснователь "Яндекса" Волож покидает компанию после попадания под санкции ЕС

Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож объявил об уходе с поста генерального директора после попадания под санкции Евросоюза, сообщили в интернет-компании 3 июня. Также он покинет совет директоров "Яндекса".

В опубликованном заявлении компании говорится, что та не ожидает негативных последствий от внесения Воложа в санкционный список. "Евросоюз ввел санкции лично против г-на Воложа. Ни "Яндекс", ни дочерние компании Группы не внесены в санкционные списки Евросоюза, США и Великобритании. Мы не считаем, что эти события повлияют на деятельность компании, ее финансовое положение или отношения с партнерами", — отметили в пресс-службе.

Сам Волож назвал внесение своей персоны в черный список "ошибочным и, в конечном счете, контрпродуктивным". При этом он пообещал "продолжать поддерживать команду везде, где это возможно", и предположил, что "это решение отвечает интересам компании и ее заинтересованных сторон".

Ранее ЕС обнародовал список физически и юридических лиц, попавших под санкции. Среди прочих, там оказались близкие пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава совета директоров Национальной медиа-группы Алина Кабаева, глава Роскомнадзора Андрей Липов и другие.


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