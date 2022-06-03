ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:12

ЗакС объявил о старте финального этапа отбора в Молодежный парламент

фото ЗакС политика ЗакС объявил о старте финального этапа отбора в Молодежный парламент

На сайте Законодательного собрания Петербурга 3 июня началось голосование за кандидатов в Молодежный парламент, который должен стать новым совещательным органом. Из более чем 500 человек в третий, финальный этап отбора прошли 64 человека. Среди претендентов есть будущий силовик, помощник следователя и охранник. 

Заксобрание опубликовало биографии и видеооткрытки участников, которые те подавали при регистрации в отборе. В основном в финал попали руководители различных молодежных организаций, активисты студенческих профсоюзов и волонтеры. Например, из "Молодой гвардии Единой России". 

В финальный этап отбора, в частности, прошел студент университета МВД Егор Котосонов, который выступает за вовлечение в движение по защите экологии и культуры, создание досуга для молодых людей и сохранение исторической памяти города. 

- С юных лет выбрал защиту прав и законных интересов граждан и общества, - рассказал юный силовик в своем видеообращении. На записи молодой человек позирует в форме. 

Также среди участников есть студентка "Политеха" Яна Слотина, которая сейчас работает помощником следователя на общественных началах. Девушка увлекается законотворческой деятельностью и преподает робототехнику.   

Еще один участник отбора - 22-летний Валентин Лилишенцев, который последние шесть лет работает охранником. Молодой человек увлекается страйкболом. "Душа компании", пишет Положенцев в своей биографии. Как он рассказывает в своей видеооткрытке, ему нравится порядок и исполнение закона. 

Защищать интересы военнослужащих и курсантов военных академий намерен в молодежном парламенте Андрей Осипов - курсант Военной академии связи имени С.М. Буденного. 

- У Санкт-Петербурга есть будущее. Оно прежде всего в людях. Таких как я, как мои соратники, - заявил Осипов. 

Проголосовать за понравившегося кандидата можно до 6 июня. Это может сделать любой желающий, указав свой номер телефона. По итогам "выборов" 32 человека пройдут в основной состав Молодежного парламента. Остальные - в кадровый резерв. Еще 18 человек будут выдвинуты от политических партий, представленных в Заксобрании. 

О том, как проходил второй этап конкурсного отбора - в материале ЗАКС.Ру

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама