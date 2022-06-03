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Новости 17:25

Москва и Луганск стали городами-побратимами

фото ЗакС политика Москва и Луганск стали городами-побратимами

Столичный мэр Сергей Собянин прибыл в Луганск, где заключил несколько договоров с руководством самопровозглашенной ЛНР, о чем сообщается в его Telegram-канале.

"Подписали соглашения о сотрудничестве и о побратимстве Москвы и Луганска. Наметили планы по восстановлению нормальной мирной жизни", - обобщая, рассказал руководитель российской столицы.

Кроме того, московская мэрия взяла на себя обязательства по помощи в восстановлении социальной инфраструктуры Луганска и Донецка. В Луганске этим уже занимаются около полутора тысяч рабочих.

Отметим, что на текущей неделе побратимские отношения были установлены между главами Петербурга и Мариуполя.

фото: Мэр Москвы Сергей Собянин / Telegram


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