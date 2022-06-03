Адвокатов из недружественных стран лишат права работать в России

Адвокаты из зарубежных стран, признанных в России недружественными, могут лишиться права работать на территории РФ, сообщило 3 июня ТАСС со ссылкой на приказ главы министерства Константина Чуйченко.

Согласно тексту документа, основанием для отказа в регистрации адвоката в России станет наличие у него аналогичного статуса в так называемой недружественной стране. При этом без включения в соответствующий реестр зарубежные адвокаты не смогут работать на территории России.

Список недружественных государств был утвержден правительством в начале марта, в него вошли 48 стран мира. В их числе оказались 27 стран Евросоюза, а также США, Великобритания, Япония и другие.