Из-за перебоев с поставками компания Lego закрыла часть российских магазинов

Западные санкции, введенные в отношении России с началом военной спецоперации, отрицательно сказались на работе магазинов игрушек Lego. Это следует из заявления Inventive Retail Group (IRG), в которую входит компания, знаменитая своими детскими конструкторами.

"Работа части наших магазинов действительно временно приостановлена в связи с отсутствием поставок Lego в Россию", - приводит текст заявления РИА "Новости".

Агентство вспоминает о мартовской публикации датского издания finans.dk, написавшего, что Lego приостановил все свои поставки в Россию. Представитель компании сослался тогда на непредсказуемую ситуацию на рынке и санкции.

Отметим, что производитель спортивной одежды Nike, тоже входящий в IRG, на прошлой неделе объявил о закрытии всех своих российских магазинов.