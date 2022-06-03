Отели Marriott прекращают работу в России

Компания Marriott International объявила о закрытии всех своих отелей в России после двадцати пяти лет работы в стране. Поступок объясняется несогласием с военной операцией на Украине, которая длится ровно сто дней. Marriott International ставит себе в заслугу то, что все эти три месяца "заботилась о безопасности и благополучии своих сотрудников и гостей". В то же время руководство компании осознало и провозгласило необходимость уйти из России еще 10 марта, говорится в заявлении.

"Мы пришли к мнению, что новые ограничения, введенные США, Великобританией и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение приостановить все операции Marriott International в России", - пишут его авторы.

Кроме того, в документе указано, что в 85 гостиницах Marriott, расположенных в соседних с Украиной странах, предоставляется жилье и работа для беженцев. Финансовая помощь, направленная сетью отелей на покупку беженцам предметов первой необходимости и продуктов, за сто дней спецоперации составила 2,7 млн долларов.

Отметим, что в начале марта в Петербурге по аналогичным причинам закрылись финские отели Sokos.