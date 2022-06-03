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Вишневский предложил гарантировать арестованным и заключенным с целиакией безглютеновую диету

фото ЗакС политика Вишневский предложил гарантировать арестованным и заключенным с целиакией безглютеновую диету

Депутат Заксобрания Борис Вишневский обратился к главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой предоставить возможность получения безглютенового питания больным целиакией, находящимся под стражей или в колонии, сообщил парламентарий 3 июня в своем Telegram-канале. По заявлению Вишневского, перипетии вокруг содержания под стражей художницы Александры Скочиленко продемонстрировали необходимость этого нововведения.

В своем обращении депутат указал на существование специальных норм для питания больных граждан, находящихся в учреждениях ФСИН. При этом в перечне болезней отсутствует упоминание целиакии, что делает невозможным предоставление страдающим от этого заболевания людям специальной диеты.

"Вместе с тем, безглютеновая диета является единственным признанным в медицине методом лечения целиакии или связанных с этим заболеванием симптомов. <...> Единственный известный способ избежать развития онкологического процесса — строгое соблюдение безглютеновой диеты до конца жизни", — указал Вишневский.

Ссылаясь на пример Скочиленко, депутат отметил, что сейчас соблюдать безглютеновую диету в учреждениях ФСИН возможно лишь при условии получения передач с соответствующими продуктами. "Изначально существовавшая проблема с пропуском передач для А. Ю. Скочиленко разрешилась, и она получает безглютеновое питание. Но нужно учитывать, что далеко не все осужденные, а также подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений получают хоть какие-то передачи, а, следовательно, отсутствие специальной безглютеновой диеты для больных целиакией <...> лишает больных целиакией гарантии на получение питания, безопасного для их здоровья", — написал министру депутат.

Скочиленко была задержана по подозрению в распространении фейков про армию (ч.2 ст. 207.3 УК РФ), в конце мая суд продлил ей содержание в СИЗО до 1 июля.


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