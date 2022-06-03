Россия снимет ряд ограничений на въезд для иностранцев

Начиная с 14 июня Россия полностью снимет эпидемиологические ограничения на въезд для иностранцев, прибывающих самолетами или же морскими судами, сообщило вечером в пятницу ТАСС со ссылкой на федеральный оперштаб по борьбе с ковидом.

"По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска", — говорится в сообщении оперштаба.

Одновременно с 14 июня снимаются ограничения на пересечение границы для граждан Узбекистана, прибывающих в Россию по железной дороге.

В конце мая в Роспотребнадзоре заявили о сохранении рисков распространения ковида, невзирая на нынешнюю стабильную ситуацию.

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