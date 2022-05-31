Роспотребнадзор заявил о сохранении эпидемиологических рисков из-за ковида

Ситуация с коронавирусом в России стабильна, однако риск распространения болезни по-прежнему сохраняется, сообщило 31 мая РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Обстановка по COVID-19 остается стабильной, однако эпидемиологические риски все еще сохраняются, что требует от граждан особого внимания к своему здоровью, а также здоровью окружающих", — приводит агентство сообщение ведомства по результатам селекторного совещания с участием главного санитарного врача Анны Поповой.

За последнюю неделю в России зафиксировано 30 229 случаев заболевания коронавирусом. Показатель заболеваемости в пересчете на 100 тысяч человек оказался ниже на 7,8 %, чем неделей ранее. При этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости наблюдается в 43 регионах страны.

Согласно сводке федерального оперштаба от 31 мая, за сутки в Петербурге в четыре раза выросло количество госпитализаций и в шесть раз — количество излечений от ковида.

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