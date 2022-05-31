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Госпитализации с COVID-19 в Петербурге выросли в четыре раза, количество выздоровлений — в шесть раз

фото ЗакС политика Госпитализации с COVID-19 в Петербурге выросли в четыре раза, количество выздоровлений — в шесть раз

Петербург продолжает удерживать первое место по заболеваемости COVID-19. По информации федерального оперштаба от 31 мая, за сутки в городе зафиксировано 248 новых случаев болезни. В расположившейся на втором месте Москве насчитали 190 новых пациентов, в занявшей третью позицию Волгоградской области — 135.

Показатели заболеваемости в городе остаются приблизительно на уровне предыдущего дня — в понедельник сообщалось о 253 новых больных. В Петербурге зафиксировано 10 смертей, что также немного меньше 11 летальных исходов, о которых сообщалось днем ранее.

При этом количество госпитализаций в городе за сутки выросло в четыре раза — с 36 в понедельник до 156 в последний день весны. Аналогичным образом в шесть раз увеличилось количество выздоровлений — соответственно с 65 до 414.

Выросло количество госпитализаций и в целом по России. Если в понедельник сообщалось о 891 увезенном в стационары, то сегодня — уже о 2 536, что соответствует трехкратному росту. При этом всего по стране зафиксировано 3 526 новых случаев коронавируса при 5 486 случаях выздоровления и 88 смертях.


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