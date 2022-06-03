Агапитова встретилась с бизнесменом Коноваловым в СИЗО

Неформальный лидер QR-сопротивления Александр Коновалов, которому вменяют посредничество во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК), пожаловался уполномоченному по правам человека в Петербурге Светлане Агапитовой на то, что по его делу якобы не проводятся следственные действия. Беседа состоялась в начале июня во время визита омбудсмена в СИЗО-1 "Кресты". В тот день Агапитова, а также представители прокуратуры и ФСИН проводили прием подследственных и осужденных.

Коновалов во время встречи рассказал, что не имеет претензий к условиям содержания в СИЗО. Он заявил, что не согласен со своим арестом, заявив, что правоохранительные органы не проводят никаких следственных действий. Заместитель прокурора города Иван Еремеев посоветовал бизнесмену написать обращение на его имя, чтобы ведомство могло провести оценку работы следствия.

В конце месяца Горсуд рассмотрит апелляционную жалобу на избранную Коновалову меру пресечения. Омбудсмен отметила, что там вновь будут изучены основания и правомерность содержания бизнесмена под стражей.

"Все-таки у него трое детей, один из которых перенес тяжелую операцию, и папе лучше находиться дома в период следствия", - приводят слова Агапитовой на сайте омбудсмена.

Напомним, Коновалов находится в СИЗО с конца января 2022 года. Следствие считает, что мужчина мог быть причастен к посредничеству во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК). Якобы он передал некоему сотруднику правоохранительных органов 50 тысяч рублей, чтобы вернуть изъятое ранее имущество у кальянной Pacman. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В разгар эпидемии коронавируса Коновалов активно выступал против решения Смольного ввести на территории города QR-коды. Он создал список предпринимателей, которые решили бойкотировать ограничения. К инициативе присоединилось более 170 организаций. Коновалов уверен, что уголовное преследование против него связано с его протестной деятельностью.

Константин Леньков