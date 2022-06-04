Володин оценил ущерб от нефтяного эмбарго в 22 млрд долларов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, рассуждая на тему уже введенных и гипотетических антироссийских санкций, в своих подсчетах пришел к оптимистичному выводу. Принятый накануне шестой пакет санкций Евросоюза навел его на мысль о том, что санкции перестали быть страшны российскому государству, о чем единоросс написал в собственном Telegram-канале.

"Возможные потери от запрета на экспорт нефти в Европу, по оценкам экспертов, могут составить 22 млрд долларов в год. Но из-за роста цен на энергоресурсы, спровоцированного санкциями, и переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление издержки могут быть в полной степени компенсированы", - пишет депутат, допуская, что речь может идти и о выходе экономики в "плюс".

В свою очередь, Европе, по мысли Володина, должно повезти гораздо меньше, если она будет консолидироваться вокруг запрета на российскую нефть. Спикер федерального парламента в таком случае предрекает потерю Евросоюзом ежегодно порядка 250 млрд евро, и это "не считая дополнительных затрат на переход предприятий на новые марки нефти". Так или иначе, политик продолжает выражать уверенность в том, что санкции и их преодоление сделают его страну "только сильнее".