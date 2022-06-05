Москвич привлёк внимание полиции повешенной на одежду зелёной ленточкой

Повешенная на одежду зелёная ленточка привлекла внимание полицейских к Георгию Селивестрову, стоявшему в столичной Балашихе на автобусной остановке, сообщил он сам правозащитному проекту "ОВД-Инфо"*.

Подъехавшие к молодому человеку силовики сначала хотели увезти его в отдел МВД "Балашихинское" и даже забрали паспорт, но в машине передумали. В итоге Селивестрова отпустили, попросив убрать ленточку.

Напомним также, в середине мая Выборгский райсуд Петербурга закрыл сразу два дела в отношении местной жительницы Татьяны Левичевой, которая обвинялась в хулиганстве и дискредитации российской армии из-за повешенной на памятник в парке Сосновка зелёной ленточки.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов