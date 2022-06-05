ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:32

В Приморском парке Победы появилась новая "восточная" беседка и футбольное поле

фото ЗакС политика В Приморском парке Победы появилась новая "восточная" беседка и футбольное поле

Приморский парк Победы обрёл новые элементы благоустройства, отчитались активисты в одноимённом паблике во "ВКонтакте".

Так, отныне петербуржцы смогут отдохнуть в беседке, выполненной в восточном стиле. Кроме того, на территории зелёной зоны обустроили качественное поле для игры в футбол.

"В вашем распоряжении футбольное поле с современным искусственным покрытием, размером 20 на 30 метров", — сообщил автор публикации.

Поле площадью 600 кв. метров находится в спортивной зоне парка. Беседка же в свою очередь установлена в его восточной части.

Фото: Приморский парк Победы / "ВКонтакте"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости5 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама