В Приморском парке Победы появилась новая "восточная" беседка и футбольное поле

Приморский парк Победы обрёл новые элементы благоустройства, отчитались активисты в одноимённом паблике во "ВКонтакте".

Так, отныне петербуржцы смогут отдохнуть в беседке, выполненной в восточном стиле. Кроме того, на территории зелёной зоны обустроили качественное поле для игры в футбол.

"В вашем распоряжении футбольное поле с современным искусственным покрытием, размером 20 на 30 метров", — сообщил автор публикации.

Поле площадью 600 кв. метров находится в спортивной зоне парка. Беседка же в свою очередь установлена в его восточной части.

Фото: Приморский парк Победы / "ВКонтакте"