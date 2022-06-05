Ремонт путей изменит движение трамваев на проспекте Стачек

Начиная с понедельника, 6 июня, в Петербурге стартует следующий этап ремонтных работ по замене трамвайных путей, информирует СПб ГКУ "Организатор перевозок". Процесс на время изменит привычную схему движения трамваев.

Так, на период с 6 по 20 июня будет недоступно движение трамваев от проспекта Маршала Жукова до Трамвайного проспекта и от въезда в трампарк № 8 до Кронштадтского путепровода.

"Трамвай № 36 будет ходить на участке от Стрельны через улицу Маршала Казакова до трамвайного парка № 8. Трамвай № 60 — от ЛЭМЗ до трампарка № 8. Трамваи № 52 и № 56 временно закроются", — отчитался "Организатор перевозок".

Компенсировать закрытые маршруты будет временный автобус № 1М: он будет курсировать от "Кировского завода" по Корабельной улице, по проспекту Стачек, улице Маршала Казакова до конечной остановки "Рынок „Юнона"". Также на линию встанет ещё один временный троллейбус № 12, который будет ходить от Комсомольской площади по Стачек, Маршала Жукова и проспекту Ветеранов до конечной остановки "Авангардная улица".