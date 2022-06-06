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Новости 9:30

Столичный завод Renault официально стал "Москвичом"

фото ЗакС политика Столичный завод Renault официально стал "Москвичом"

Базирующийся в Москве завод Renault, не так давно принадлежавший французскому автопрому, получил новое российское юрлицо и официально стал "Москвичом", информирует ТАСС, ссылаясь на данные реестра ЕГРЮЛ.

Отныне ЗАО "Рено Россия" именуется АО "Московский автомобильный завод "Москвич". Коррективы в ЕГРЮЛ внесли ещё 3 июня.

Должность руководителя завода получил замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

Напомним, 16 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о переводе столичного завода "Рено Россия" на баланс города и о планах выпуска на его мощностях автомобилей "Москвич".


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