В Госдуме рассчитывают до каникул принять новый закон об иноагентах

Депутаты Государственной думы РФ могут ещё до завершения весенней сессии принять законопроект о контроле за деятельностью иноагентов, известил в Telegram-канале парламентской комиссии по расследованию иностранного вмешательства глава комитета по безопасности Василий Пискарёв.

В понедельник, 6 июня, совет Госдумы изучит возможность включения законотворческой инициативы № 113045-8 в повестку пленарного заседания, которое состоится 7 июня.

"До конца сессии остаётся не так много времени, однако мы рассчитываем, в случае поддержки законопроекта коллегами в первом чтении, на принятие закона в целом до её завершения", - сообщил Пискарёв.

Также парламентарий счёл важным напомнить, что обозначенная инициатива необходима для того, чтобы систематизировать в РФ деятельность лиц и организаций, которые ведут политическую деятельность в интересах других стран.

Новый законопроект об иноагентах был внесён на рассмотрение Госдумы 25 апреля. Документ предполагает объединение существующих ныне четырёх реестров иностранных агентов в один, запрет иноагентам на педагогическую деятельность и на получение поддержки от государства. В то же время иноагенты смогут не указывать свой статус при написании некоторых постов в соцсетях.