Исторические казармы Семёновского полка пустят с молотка

Министерство обороны решило передать государственной корпорации ДОМ.РФ для последующей реализации на аукционе исторический комплекс казарм Семёновского и Егерского полков, которые находятся на Рузовской улице в Адмиралтейском районе, пишет "Деловой Петербург".

Начальная цена лота на данный момент обсуждается, но может составить не менее 120 млн рублей.

Продать здание площадью 4 тысячи кв. метров с прилегающими к нему бытовыми постройками площадью 2,5 тысячи "квадратов" решила правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков в собственности РФ.

Исторические казармы на Рузовской улице были возведены в 1906 году по проекту архитектора и военного инженера Ивана Балбашевского. В прошлом года комплекс был включен в список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.